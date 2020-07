Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag weiter auf hohem Niveau stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden jedoch unter der wichtigen Hürde bei 44,34 USD hängen bleiben.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally weiter auszudehnen. Dafür sollte ein Ausbruch über 44,34 USD erfolgen, was Spielraum bis 48,93 USD eröffnen würde. Abgaben bis zum Aufwärtstrend der Vortage bei 42,00 USD könnten zuvor jederzeit möglich werden. Rutsche Brent unter dieses Niveau zurück, drohe ein Kursrückgang in Richtung der 41,00 USD. (08.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.