Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag wieder leicht abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei komme zunächst jedoch kein Verkaufsdruck auf.



Die Rally der Vortage könnte noch weiter konsolidiert werden. Spielraum biete sich zunächst bis in den Bereich der 60,00 USDF. Davon ausgehend sei bereits wieder eine Reaktion der Bullen möglich, welche eine Fortsetzung der Rally einleiten könnte. Gehe es jedoch unter 60,00 USD zurück, drohe ein Rückfall bis in den Bereich 58,00 USD. Oberhalb von 61,66 USD würde sich der Weg bis 64,00 USD öffnen. (12.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.