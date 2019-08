Paris (www.aktiencheck.de) - Der bärische Pullback setzte sich bei Brent am Donnerstag nachhaltig durch, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem klaren Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen gekommen.



Die erhöhte Abwärtsdynamik könnte nach der ersten Gegenbewegung noch weitere Abgaben nach sich ziehen. Die Tiefs bei 59,42 USD seien in diesem Fall relativ direkt wieder erreichbar. Könne Brent dieses Niveau nicht halten, biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich 56,00 USD. Erst oberhalb der 63,00 USD, bei einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen, dürften die Bullen wieder im Vorteil sein. (02.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.