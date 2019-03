Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent zeigt sich weiterhin eine klare Aufwärtstendenz, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei am Mittwoch klar weiter nach oben bewegen können.



Es biete sich die Möglichkeit, direkt die 68,90 USD zu erreichen, bevor dort mit einem Rücksetzer zu rechnen wäre. Abgaben bis 67,50 USD könnten nochmals folgen, bevor dann die Rally in Richtung 70,28 USD ausgedehnt werden dürfte. Sollte Brent aber unter 67,50 USD zurückfallen, vor allem auch unterhalb der 67,10 USD, drohe ein stärkerer Rücklauf bis in den Bereich 66,11 USD. (21.03.2019/ac/a/m)

