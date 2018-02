Paris (www.aktiencheck.de) - Wie favorisiert, setzte der Ölpreis am Mittwoch die Konsolidierung fort, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickWeitere Abgaben seien bei Brent noch möglich. Ein Rutsch in den Bereich der 63,10 USD könnte jederzeit erfolgen. Allerdings biete sich die Chance, dass die flachen Konsolidierung der Vortage sich als bullische Flagge darstelle. Sollte es entsprechend über die 65,87 USD hinausgehen, wäre ein direktes Kaufsignal in Richtung der 67,04 bis 67,82 USD möglich. (22.02.2018/ac/a/m)