Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der Bruch der 63,27 USD bei Brent als Fehlsignal darstellte, konnte zunächst der mittelfristige Aufwärtstrend gehalten werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Dienstag sei der Kursverlauf jedoch nachhaltig durch diesen hindurch gerutscht.



Mit dem Verlassen des Aufwärtstrendkanals der Vorwochen werde zunächst ein Verkaufssignal generiert. Dieses dürfte Abgaben nach sich ziehen, welche auch wieder in Richtung der 59,12 USD und anschließend in den Bereich 58,00 USD führen könnten. Ausgehend von 60,66 USD sei zunächst noch eine Gegenbewegung möglich. (20.11.2019/ac/a/m)



