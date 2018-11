Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen zunächst seitwärts, geriet aber am Dienstag nochmals sehr stark unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei die bei 61,75 USD liegende Unterstützung direkt erreicht worden.



Zunächst biete sich die Chance einer Gegenbewegung. Eine Bodenbildung bleibe jedoch abzuwarten. Spielraum besitze der Ölpreis bis in den Bereich der 64,63-65,25 USD. Unterhalb des dort verlaufenden steilen Abwärtstrends könnten die Bären bereits wieder übernehmen. Sollten dann auch 61,70 USD unterschritten werden, werde der Weg in Richtung 59,48-60,00 USD relativ frei. Oberhalb der 65,25 USD würden sich alternativ erste Kaufsignale bieten. (21.11.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.