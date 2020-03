Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag weiter abwärts, sodass die Notierungen unterhalb des kurzfristigen Abwärtstrends die Tiefs fast wieder erreichten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der angelaufene Bruch des Abwärtstrends der Vortage biete die Chance, eine Erholung einzuleiten. Kursgewinne bis in den Bereich der 36,00 USD könnten folgen, wobei aber ein Rückfall in Richtung der 31,26 USD jederzeit noch möglich werde. Erst oberhalb der 39,59 USD biete sich die Chance auf einen größeren Boden, was sich aktuell aber noch nicht andeute. (13.03.2020/ac/a/m)





