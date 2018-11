Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen weiter deutlich nach unten, nachdem auch die bei 61,75 USD liegende Unterstützung durchbrochen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch die 60,00 USD seien unterschritten worden.



Es biete sich die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten, welche zunächst Spielraum bis in den Bereich 61,70 USD besitze. Dort befinde sich bereits der steilere kurzfristige Abwärtstrend, welcher wieder nach unten drücken könnte. Oberhalb der 61,70 USD könnte sich der Weg bis 63,50 USD öffnen. Auf der Unterseite sei bei neuen Tiefs unterhalb der 58,42 USD auch ein Rücklauf in Richtung der 55,00 USD nicht auszuschließen. (26.11.2018/ac/a/m)





