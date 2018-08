Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Donnerstag stabil weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei im Bereich der Oberkante des engen Trendkanals der Vortage halten können.



Innerhalb dieses Trendkanals biete sich auch zunächst noch weiteres Potenzial. Allerdings werde Brent im Bereich der 78,40 USD auf den mittelfristigen Abwärtstrend treffen, welcher die Rally zunächst stoppen könnte. Eine Reaktion nach unten werde in diesem Fall möglich, welche unterhalb der 76,94 USD auch deutlicher ausfallen könne. Gehe es anschließend über 78,40 USD hinaus, werde der Weg in Richtung 79,53 USD frei. (31.08.2018/ac/a/m)





