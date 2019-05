Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei die Abwärtsbewegung nach dem Bruch des kurzfristigen Erholungstrends erheblich beschleunigt worden.



Es biete sich weiterer Spielraum auf der Unterseite, nachdem auch die bei 68,90 USD liegende Unterstützung durchbrochen worden sei. Zunächst sei aber eine Gegenbewegung an diese Hürde heran möglich. Darunter würden weitere Abgaben in Richtung 66,11 USD und später 63,67 USD drohen. Wenn es Brent gelinge, sich über 69,00 USD zu bewegen, wäre eine Erholung bis zum Abwärtstrend bei 70,50 USD möglich. (24.05.2019/ac/a/m)



