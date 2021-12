Paris (www.aktiencheck.de) - Der Kursverlauf zeigt sich weiterhin relativ volatil auf niedrigem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Erholungstendenz sei am Freitag unterhalb der Hürde bei 72,83 USD abgebrochen worden, wobei sich dieses bärische Tagesreversal zunächst ebenfalls nicht durchsetze.



Zunächst biete sich die Chance, die 72,83 USD erneut zu erreichen. Scheitere Brent dort, seien auch Abgaben in Richtung des mittelfristigen Aufwärtstrends schnell wieder möglich. Auch ein Rücklauf in den Einzugsbereich der bei 65,00 USD liegenden Unterstützung müsse dann einkalkuliert werden. Oberhalb der 72,83 USD könnte sich das Chartbild hingegen aufhellen und einen Anstieg bis 76,98 USD ermöglichen. (06.12.2021/ac/a/m)



