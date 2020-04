Paris (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag konnte Brent die Erholung zunächst noch ausdehnen, ging dann aber im weiteren Handelsverlauf in eine Seitwärtsbewegung über, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Seitwärtsbewegung könnte noch anhalten, allerdings nähere sich bereits der Abwärtstrend der Vorwochen dem Kursgeschehen. Setze sich dieser durch, drohe unterhalb der 20,83 USD, vor allem aber unter 20,00 USD, ein weiterer deutlicher Rückfall. Oberhalb der 23,00 USD könnte sich die Entwicklung entspannen, wobei erst über den 24,51 USD größerer Spielraum in Richtung 27,08 USD gegeben sei. (24.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.