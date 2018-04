Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch zunächst unten und setzte den Bruch des Aufwärtstrends fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dann aber vor dem Erreichen der bei 73,07 USD liegenden Unterstützung fangen können.



Es biete sich bereits nach dem Rücklauf die Möglichkeit, die Rally wieder aufzunehmen. Spielraum wäre bis in den Bereich der 75,44 USD gegeben, bevor am Hoch nochmals eine Konsolidierung möglich werde. Gehe es dann über 75,44 USD hinaus, würden 76,00 USD erreichbar. Ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützungszone bei 73,07 bis 72,83 USD könne jederzeit noch anstehen. Erst darunter würden größere Verkaufssignale in Richtung 71,00 USD drohen. (26.04.2018/ac/a/m)







