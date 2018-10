Paris (www.aktiencheck.de) - Am Montag sollte der Ölpreis auf ein Kursniveau von ca. 82,60 USD fallen und dort dann nach oben drehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Prognose sei voll aufgegangen, denn der Basiswert habe bei 82,64 USD ein Tief ausgebildet und sei dann nach oben gedreht. Dabei sei ebenfalls das Erholungsziel bei rund 84,00 USD erreicht worden. Werde man nun wieder neue Höchststände sehen?



Nachdem der Ölpreis gestern zweimal an der angegebenen oberen kurzfristigen Zielzone bei 84,00 USD Probleme bekommen habe, sei es heute Nacht über diesen Widerstand gegangen. Aktuell notiere Brent bei 84,34 USD und könnte bis knapp 85,00 USD ansteigen ohne ein neues Signal zu generieren. Denn erst ein Stundenschlusskurs über 85,11 USD dürfte eine neue Käuferschicht anlocken. Präferiert werde zunächst ein Abprall an dieser neuen Widerstandszone. Sollte Öl dann wieder bei rund 84,00 USD nach oben drehen, sollte ein nachhaltiger Ausbruch über 85,10 USD stattfinden können. Ein Rückfall unter das gestrige Tief dürfte einen Preisrückgang bis ca. 81,50 USD auslösen. (09.10.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.