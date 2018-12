Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzte die Seitwärtsbewegung auch am Dienstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen leicht aus dem Abwärtstrend der Vortage lösen können, was jedoch keinen verstärkten Kaufdruck nach sich gezogen habe.



Es biete sich nach wie vor Spielraum für eine Ausdehnung der Seitwärtsbewegung. Kursgewinne wären darin bis 62,50 USD möglich, bevor der Abwärtstrend der Vorwochen auf diesem Niveau belasten dürfte. Sollte Brent vorzeitig unter 59,00 USD rutschen und die bearishe Flagge der Vortage nach unten auflösen, wären zunächst Abgaben bis 57,47 USD möglich, anschließend ein Rutsch in Richtung 55,00 USD. (12.12.2018/ac/a/m)





