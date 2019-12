Paris (www.aktiencheck.de) - Die volatile Seitwärtsphase setzt sich bei Brent unverändert fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem noch an den Vortagen der flachere Aufwärtstrend dynamisch durchbrochen worden sei, hätten sich die Notierungen am Mittwoch steil erholen können.



Der Kursverlauf besitze die Chance, die Handelspanne der Vorwochen wieder nach oben vollständig zu durchlaufen. Im Bereich der 63,27 USD könne es zunächst nochmals zu einem Rücklauf kommen, anschließend öffne sich der Weg aber in Richtung 64,57 USD. Darüber würden sich neue Kaufsignale bis 66,00 USD bieten. Abgaben unter 61,91 USD dürften hingegen einen Rücklauf bis 60,29 USD einleiten. (05.12.2019/ac/a/m)



