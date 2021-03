Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte ausgehend vom steileren Aufwärtstrend die Rally am Donnerstag zunächst wieder aufnehmen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kaufdruck sei jedoch zuletzt leicht zum Erliegen gekommen.



Ein weiterer Rücklauf sei möglich, welcher jedoch im Bereich der 68,00 USD aufgefangen werden dürfte. Oberhalb des dort liegenden Aufwärtstrends sei dann ein Anstieg in Richtung der 71,26 USD jederzeit wieder möglich. Sollten die Notierungen allerdings unter 68,00 USD fallen, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich 66,49 USD und später bis 65,50 USD. (12.03.2021/ac/a/m)





