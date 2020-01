Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich nach dem starken Anstieg der Vortage zunächst nicht am Hoch behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei im weiteren Handelsverlauf am Montag zu einem klaren Rückfall gekommen.



Die Notierungen könnten die Konsolidierungen noch fortsetzen. Im Bereich der 67,00 USD nähere sich jedoch der Aufwärtstrend der Vorwochen, welcher wieder nach oben schieben dürfte. Sollte Brent unter dieses Niveau rutschen, werde der Weg bis 65,63 USD schnell wieder frei. Oberhalb des Aufwärtstrends seien in der Folge Kursgewinne bis 71,00 USD und später in Richtung 73,39 USD möglich. (07.01.2020/ac/a/m)





