Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte auch an den Vortagen weiter ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten den Kursrückgang zuletzt wieder beschleunigt und hätten auch die 24,51 USD nicht halten können.



Auf der Unterseite sei der Weg für Brent relativ frei. Spielraum sei bis in den Bereich 20,00 USD auf Sicht der kommenden Handelstage gegeben. Auf der Oberseite begrenze der bei 26,00 USD liegende Abwärtstrend das Erholungspotenzial. Erst darüber biete sich die Chance auf einen größeren Anstieg in Richtung der 28,63 USD. (30.03.2020/ac/a/m)



