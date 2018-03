Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis entwickelte sich am Freitag zunächst wieder nach unten, konnte sich dann aber auf der Unterstützung bei 63,17 USD stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es biete sich somit ein kleines bullisches Reversal.



Würden sich noch Anschlusskäufe zeigen, welche den Index über die 65,00 USD führen würden, wäre zunächst eine Gegenbewegung bis in den Bereich der 65,87 USD möglich. Hier biete sich bereits wieder die Möglichkeit, die Korrektur aufzunehmen. Auch ein direkter Rückfall in Richtung der 63,17 USD sei möglich. Sollte dieses Kursniveau unterschritten werden, könnten sich Abgaben bis in den Bereich der 61,75 USD anschließen. (05.03.2018/ac/a/m)







