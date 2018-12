Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag zunächst weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kaufdruck sei allerdings an der 63,56 USD-Marke zum Erliegen gekommen, sodass ein klares bärisches Reversal ausgebildet worden sei.



Nach dem bärischen Rücklauf bestehe die Gefahr, die Erholung bereits wieder komplett zu beenden und die Abwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Sollte es dabei unter die 60,39 USD zurückgehen, könnte in Richtung der 57,47 USD weiter beschleunigt werden. Hier biete sich die Chance einer Bodenbildung. Erst innerhalb der 63,56 USD helle sich das Chartbild wieder auf, was abzuwarten bleibe. (05.12.2018/ac/a/m)





