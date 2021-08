Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis geht es nach der Erholung seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Rücklauf auf den gebrochenen Abwärtstrend der Vorwochen gekommen. Dieser könne gehalten werden.



Ausgehend von der gebrochenen Trendlinie sei eine Fortsetzung der Rally möglich. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich der 76,67 USD gegeben. Gehe es über dieses Niveau, öffne sich der Weg weiter in Richtung 77,80 USD. Abgaben unter 74,00 USD sollten hingegen vermieden werden, da dies einen Rücklauf in Richtung 72,72 bis 72,09 USD einleiten könnte. (02.08.2021/ac/a/m)



