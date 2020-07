Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen weiter seitwärts bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei würden die Notierungen unter der wichtigen Hürde bei 44,34 USD bleiben.



Der leichte Rückfall unter den Aufwärtstrend der Vortage berge die Gefahr, wieder deutlicher unter Druck zu geraten. Sollte Brent weiter unter 42,62 USD fallen, werde ein Rücklauf in Richtung 41,02 USD möglich. Alternativ sei bereits bei einem Ausbruch über die 43,40 USD ein Anstieg in Richtung der Hürde bei 44,34 USD wahrscheinlicher. Erst darüber öffne sich der Weg nach oben. (20.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.