Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch weiter nach oben und konnte die Rally bis zum Abwärtstrend der Vormonate ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



An dieser Hürde seien die Notierungen dann aber klar nach unten abgeprallt.



Nach der Bestätigung des Abwärtstrends bestehe die Möglichkeit die Korrektur wieder aufzunehmen. Sollte der Kursverlauf auch unter die 79,00 USD rutschen, könnten Abgaben bis in den Bereich der 77,00 USD schnell wieder folgen. Zunächst biete sich die Chance eines erneuten Testes des Abwärtstrends. Oberhalb der 81,50 USD würde sich anschließend Potenzial bis zur Hürde bei 82,97 USD eröffnen. (06.01.2022/ac/a/m)





