Paris (www.aktiencheck.de) - Am Freitag konnte sich der Ölpreis nach dem Bruch des Aufwärtstrends der Vorwochen zunächst wieder erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dann allerdings im weiteren Handelsverlauf wieder klar zurückgerutscht.



Die erneute Gegenbewegung in den Bereich der Widerstandszone bei 63,70-64,00 USD könnte noch einen Rücklauf nach sich ziehen. Spielraum sei nach dem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend zunächst bis 61,66-62,08 USD, darunter bis 60,00 USD gegeben. Gelinge hingegen ein Anstieg über 64,50 USD, könnten die Hochs bei 65,48 USD wieder erreichbar werden. (22.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.