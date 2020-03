Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag noch deutlich abwärts und markierte ein neues Tief, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuell gelinge eine klare Erholung.



Es komme bei Brent zu einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen, was eine weitere Erholung nach sich ziehen dürfte. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 28,63 USD. Davon ausgehend sei die Möglichkeit eines weiteren Rücksetzers kurzfristig gegeben. Rutsche Brent auch unter die 24,51 USD zurück, könnte die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. (31.03.2020/ac/a/m)





