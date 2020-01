Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich zum Wochenstart weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch die Unterstützung bei 59,19 USD sei in diesem Zuge zeitweise deutlich unterschritten worden.



Es biete sich aktuell die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten. Dafür biete sich Spielraum bis in den Bereich der 60,30 USD. In diesem Bereich würde sich Brent dem Abwärtstrend der Vorwochen nähern, welcher erneut nach unten drücken könnte. Erst oberhalb der 60,30 USD werde es wieder freundlicher. Darunter bestehe die Möglichkeit, die Abwärtsbewegung bis in den Bereich 55,86 USD auszudehnen. (28.01.2020/ac/a/m)



