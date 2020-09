Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Brent-Ölpreis bewegte sich am Montag zunächst direkt auf ein neues Hoch, konnte dies aber nicht lange halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich die Chance, die Rally bald weiter auszudehnen und oberhalb des Aufwärtstrends der Vortage wieder nach oben zu drehen. Spielraum sei zunächst bis 46,50 USD vorhanden, darüber könnte der Anstieg in Richtung der 48,93 USD beschleunigt werden. Würden die Notierungen unter 45,50 USD zurückrutschen, werde ein Rücklauf bis in den Bereich 44,54 USD schnell möglich. (01.09.2020/ac/a/m)