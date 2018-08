Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag wieder deutlich nach oben und konnte sich von den Verlusten der Vortage erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rücklauf an die Hürde bei 73,75 USD gekommen.



Die Chance sei gegeben, mit einer Rückeroberung der 73,75 USD die Korrektur bereits wieder zu beenden. Kursgewinne bis 74,80 USD und später 75,59 USD könnten die Folge sein. Zunächst müsse aber nach dem Pullback wieder mit Abgaben gerechnet werden, welche über die 72,50 USD in Richtung der 71,18 USD führen könnten. (03.08.2018/ac/a/m)





