Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich auch am Donnerstag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei die Abwärtsbewegung auch deutlich unter die Unterstützung bei 53,08 USD ausgedehnt worden.



Nachdem Brent die Marke von 50,00 USD habe erreichen können, biete sich die Chance einer Stabilisierung. Das Potenzial sei aber eingeschränkt. Erst bei einem klaren Ausbruch über den bei 51,20 USD liegenden Abwärtstrend seien weitere Kursgewinne bis in den Bereich 53,08 USD möglich. Gehe es unter 50,00 USD, öffne sich der Weg in Richtung 44,34 USD. (28.02.2020/ac/a/m)



