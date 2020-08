Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Montag stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit würden die Notierungen im Bereich des mehrwöchigen Aufwärtstrends nach oben abprallen.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally auszudehnen, wenn der Abwärtstrend der Vortage deutlicher überwunden werden könne. Spielraum wäre in diesem Fall bis in den Bereich 46,21 USD vorhanden. Sollte Brent jedoch unterhalb der 45,52 USD zurückfallen und unter 44,50 USD rutschen, drohe eine Wiederaufnahme der Korrektur. (25.08.2020/ac/a/m)



