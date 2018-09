Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Freitag wieder fangen und oberhalb der bei 75,59 USD liegenden Unterstützung halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darüber sei ein bullisches Intradayreversal gelungen.



Es biete sich die Chance, auf Basis dieses Reversals die Rally auszudehnen. Spielraum wäre zunächst wieder bis zum Abwärtstrend bei 78,00 USD gegeben. Gehe es über dies Hürde hinaus, biete sich weiterer Platz bis in den Bereich der 79,70 USD. Unterhalb der 75,59 USD würde es jedoch weiterhin bärischer werden, was einen Rücklauf bis 73,90 USD nach sich ziehen könnte. (10.09.2018/ac/a/m)





