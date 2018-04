Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Donnerstag nochmals zu einer Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf scheitere dabei jedoch im Einzugsbereich des gebrochenen Aufwärtstrends.



Die Chance sei gegeben, die Rally bald auszudehnen, ein zweiter Korrekturschub könnte aber folgen. Nach dem ersten Scheitern am gebrochenen Aufwärtstrend sei auch ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 73,05 USD ein weiteres Mal möglich. Würden die Notierungen darunter zurückrutschen, könnte eine umfassende Korrektur bis 71,00 USD anstehen. Oberhalb der 75,44 USD werde der Weg alternativ direkt in Richtung 76,50 USD frei. (27.04.2018/ac/a/m)







