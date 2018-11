Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Bruch des steileren Abwärtstrends der Vortage gekommen.



Die Stabilisierung könnte sich noch fortsetzen, wobei neue Kaufsignale abzuwarten bleiben, so die BNP Paribas. Erst oberhalb der 61,70 USD, was auch einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen bedeuten würde, dürfte stärkerer Kaufdruck aufkommen. Unterhalb dieser Hürde bestehe die Gefahr, aus der kleinen bärischen Flagge der Vortage nach unten herauszufallen. Gehe es unter die 59,00 USD zurück, wären Abgaben bis in den Bereich der 58,42 USD und später in Richtung 57,00 USD möglich. (28.11.2018/ac/a/m)





