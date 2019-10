Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Dienstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich der Kursverlauf oberhalb der alten Unterstützung bei 58,30 USD wieder nach oben entwickelt.



Es biete sich die Chance einer Zwischenerholung ausgehend von der bei 58,30 USD liegenden Unterstützung. Schaffe es Brent dabei über die 60,00 USD sowie den Abwärtstrend der Vortage hinaus, würde sich der Weg auch in Richtung 61,47 USD öffnen. Ein weiterer Rückfall unter 58,30 USD könnte im Gegenzug die Korrektur weiter beschleunigen in Richtung 57,21 USD. (02.10.2019/ac/a/m)



