Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen wieder leicht nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der steilere Aufwärtstrend der Vorwochen gehalten werden können.



Oberhalb des Aufwärtstrends biete sich zunächst weiterer Spielraum bis in den Bereich der 66,50 USD. Werde diese Hürde überwunden, könnte auch der bei 67,50 USD liegende Abwärtstrend bald erreicht werden. Abgaben unter 65,00 USD würden hingegen bereits einen Rücklauf bis in den Bereich der 64,25 USD möglich werden lassen. Nach einem klaren Trendbruch würde sich der Weg darunter auch für eine größere Korrektur bis 62,40 USD öffnen. (26.04.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.