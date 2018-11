Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Am Mittwoch bewegte sich der Ölpreis Brent weiter stabil nach unten und drehte am Abwärtstrend der Vorwochen ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickIm Einzugsbereich des mittelfristigen Aufwärtstrends könnte eine Zwischenerholung anstehen, welche die Notierungen auch deutlicher nach oben führen könnte. Dazu wäre aber der Ausbruch über die 76,00 USD, aus dem Abwärtstrend der Vorwochen heraus nötig. Sollte Brent jedoch auch unter 73,90 USD rutschen, könnte eine Verschärfung des Kursrückgangs in Richtung der 70,81 USD anstehen. Unterhalb der 76,00 USD bleibe es zunächst relativ neutral. (01.11.2018/ac/a/m)