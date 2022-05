Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag schnell wieder nach oben, nachdem die bei 103,22 USD liegende Unterstützung erfolgreich getestet werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Aufwärtsbewegung der Vortage bleibe somit insgesamt intakt, was weitere Kursgewinne bis zur Hürde bei 109,88 USD ermöglichen würde. Gehe es auch über diesen Widerstand hinaus, öffne sich der Weg weiter bis 114,80 USD. Unterhalb der 103,22 USD würde sich das Chartbild alternativ eintrüben, was abzuwarten bleibe. (03.05.2022/ac/a/m)



