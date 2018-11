Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen auf niedrigem Niveau seitwärts und setzte die Abwärtsbewegung am Donnerstag klar auf ein neues Tief fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es biete sich zunächst nochmals die Möglichkeit einer Erholung, welche aber bereits bei 71,70 USD und später am Abwärtstrend der Vortage bei 72,60 USD auf Widerstand treffen werde. Davon ausgehend könnten bereits neue Abgaben folgen. Spielraum wäre in diesem Fall bis in den Bereich der 69,60 USD sowie anschließend zur Marke von 68,90 USD vorhanfen. Gelinge hingegen oberhalb der 70,28 USD ein Ausbruchsversuch aus dem bei 73,50 USD liegenden mehrwöchigen Abwärtstrend, könnte eine umfassende Gegenbewegung anstehen. (09.11.2018/ac/a/m)





