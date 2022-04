Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Brent-Öl begann die neue Woche schwächer, konnte sich aber schnell von den Verlusten erholen, so die Experten von XTB.



Vitol habe darauf hingewiesen, dass ein Rückgang des Ölpreises unter 100 USD wahrscheinlich eine Überreaktion wäre, da die derzeitigen Fundamentaldaten ein so niedriges Preisniveau nicht rechtfertigen würden. Nach Ansicht von Vitol würden die aktuellen Preise negative Faktoren wie die angekündigte massive Freigabe von SPR und eine mögliche Abschwächung der Nachfrage in China aufgrund von Beschränkungen widerspiegeln. Saudi Aramco werde in den kommenden Tagen neue Exportpreise für asiatische Länder bekannt geben. Da viele Verbraucher beschlossen hätten, russisches Rohöl zu meiden, sei davon auszugehen, dass die neuen Preise einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem Brent-Preis mit sich bringen würden, was weitere Kursgewinne begünstigen könnte.



Ein Blick auf den Brent-Chart zeige, dass der Preis die untere Grenze eines Dreiecksmusters getestet habe, sich seitdem aber habe erholen könne. Ein kurzfristig zu beachtender Widerstand werde durch die kurzfristige Abwärtstrendlinie markiert, die als obere Begrenzung des Dreiecksmusters fungiere. Theoretisch handele es sich um ein Fortsetzungsmuster und ein Durchbruch über die obere Grenze könnte eine stärkere Aufwärtsbewegung auslösen. (04.04.2022/ac/a/m)





