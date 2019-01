Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

36,88 EUR (03.01.2019)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).



Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (04.01.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Brenntag mit Rückfall - ChartanalyseDie Brenntag-Aktie (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) bildete am 15. April 2015 ein Allzeithoch bei 59,39 EUR aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei sie in einem symmetrischen Dreieck volatil seitwärts gelaufen. Anfang Oktober 2018 sei es zu einem Ausbruchsversuch nach oben gekommen. Dieser sei aber gescheitert. Seitdem befinde sich der Wert in einer starken Abwärtsbewegung. In deren Verlauf sei er aus dem Dreieck nach unten rausgefallen und habe am 14. Dezember ein Tief bei 36,81 EUR markiert. Nach einer kleinen Stabilisierungsphase sei es gestern zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter dieses Tief gekommen.AusblickTrotz der starken Kursverluste im vierten Quartal 2018 sei ein Boden noch nicht in Sicht. Mittelfristig könnte Brenntag durchaus in Richtung 30 EUR abfallen. Ein Anstieg über 38,57 EUR wäre allerdings ein kleines Kaufsignal und könnte eine Erholung in Richtung 39,86 und 43,49 EUR einleiten. (Analyse vom 04.01.2019)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:36,63 EUR (03.01.2019)