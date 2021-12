ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (13.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Erholung im mittelfristigen Abwärtstrend - AktiennewsDie Aktie von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) notiert am Montagvormittag 2,19% höher bei 78,32 Euro und nähert sich dem Hoch der Vorwoche an, das am vergangenen Mittwoch bei 97,38 Euro erreicht wurde, so die Experten von XTB.Das darunter liegende 61,8%-Retracement des jüngsten Abwärtsimpulses habe gleich zweimal eine stärkere Erholung verhindert. Würden die Bullen in dieser Woche einen dritten Versuch bekommen? Mittelfristig bleibe der Abwärtstrend intakt, solange das Hoch bei 81,62 Euro nicht durchbrochen werde, sodass in naher Zukunft ein Test der Novembertiefs (74,82 Euro) anstehen könnte. Ein Anstieg über das genannte Retracement würde das technische Bild etwas aufhellen, nicht aber den Trend umkehren. (Analyse vom 13.12.2021)Börsenplätze Brenntag-Aktie:77,88 EUR +1,56% (13.12.2021, 11:56)Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:78,08 EUR +1,72% (13.12.2021, 12:10)