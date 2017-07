ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie: A1DAHH

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie: BNR

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie: BNTGF

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (10.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktie im Abwärtstrend - ChartanalyseEnde Februar und Anfang Mai erreichte die Aktie von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ein doppeltes Hoch um 56 Euro, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Danach sei es, den Regeln folgend, abwärts gegangen. Die Notierungen würden sich im Abwärtstrend befinden, der aktuell zwischen 47 und 51,30 Euro beschrieben werden könne. In der Trendbewegung habe die Aktie versucht, in den letzten Tagen den Ausbruch nach oben, sei allerdings an der aktuell bei 51,83 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie gescheitert. Dieser Bereich könne zugleich zum Platzieren des risikobegrenzenden Stoppkurses genutzt werden. Nach einem Absturz, der die Notierungen bereits zum Ende der letzten Woche auf 49,41 Euro habe fallen lassen, habe sich die Aktie zwar erneut aufgerichtet, doch seien an der Oberseite des Abwärtstrends erneut die Käufer gefehlt, so dass sie bereits unter 51 Euro wieder habe umkehren müssen. Ein Ziel der laufenden Abwärtsbewegung könnten deshalb die Tiefs von August und November letzten Jahres um 44 Euro sein, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.07.2017)Börsenplätze Brenntag-Aktie:50,60 EUR +2,23% (10.07.2017, 10:25)Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:50,599 EUR +2,03% (10.07.2017, 10:14)