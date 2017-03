Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Brasilien hat die nationale Statistikbehörde gestern die Daten zum Wirtschaftswachstum für das Schlussquartal vergangenen Jahres vorgelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Demnach sei das BIP im 4. Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,5% geschrumpft. Im Vorquartal habe das Minus der Jahresrate 2,9% betragen. Für das Gesamtjahr 2016 ergebe sich dadurch mit -3,6% ein nahezu gleich hoch ausfallender BIP-Rückgang wie im Jahr zuvor (-3,8%).



Verantwortlich für den schwachen Konjunkturzyklus sei besonders die geringe Inlandsnachfrage. Steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Kaufkraft der privaten Haushalte würden den landesweiten Konsum und somit auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen bremsen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten in den kommenden Monaten eine sukzessive Rückkehr zu Wachstum, besonders durch positive Impulse von einem einsetzenden Lageraufbau erwarten. Die Analysten würden im laufenden Jahr mit einem BIP-Zuwachs um 0,8% rechnen. (08.03.2017/ac/a/m)





