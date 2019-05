Wien (www.aktiencheck.de) - Die Schätzungen für Brasiliens Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr sind zuletzt nach unten revidiert worden, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuelen Ausgabe des"em-report".



Während sich die Industrieproduktion recht gut halte, schwächele der Einzelhandel weiterhin. Zugleich sei die Inflation etwas stärker als erwartet. Zwar bewege sich das noch nicht außerhalb des vertretbaren Rahmens, doch eine Fortsetzung des Trends wäre ungünstig und könnte die Notenbank in Zugzwang bringen. Da die höheren Preise vor allem Lebensmittel und Treibstoff betreffen würden, essentielle Güter des täglichen Bedarfs, stünden den Konsumenten entsprechend weniger Mittel für andere Güter zur Verfügung, was für den Einzelhandel in den kommenden Monaten kein gutes Vorzeichen sei. Positiv gewesen seien hingegen die Fiskaldaten - das Primärdefizit sei bislang geringer als veranschlagt, eine willkommene Entwicklung für den finanziell stark angeschlagenen brasilianischen Staat. Innenpolitisch sei das große Handeln und Feilschen im Gange, um eine Parlamentsmehrheit für die große Reform des Sozialsystems, einschließlich der Pensionen, zu organisieren. Trotz einiger Fortschritte aus Sicht des Präsidentenlagers dürfte sich der Zeitrahmen deutlich nach hinten verschieben. Der Aktienindex in Sao Paolo habe im April um rund ein Prozent zugelegt und habe in der ersten Maihälfte im Einklang mit dem globalen Trend deutlich nachgegeben. (Ausgabe Mai 2019) (31.05.2019/ac/a/m)



