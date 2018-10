"Die entscheidende Frage ist, ob die neue Regierung eine grundlegende Reform des äußerst kostenintensiven Rentensystems durchsetzen kann", sage Reed. 2016 habe Brasilien eine Schuldenobergrenze in der Verfassung verankert, um einen realen Anstieg der Staatsausgaben (ohne Zinskosten) für die nächsten zehn Jahre zu verhindern. Die Regierung des scheidenden Präsidenten Michel Temer habe noch im Februar eine Rentenreform versucht, sei aber im Kongress gestoppt worden.



Die Präsidentschaftswahl werde an den Finanzmärkten daher aufmerksam verfolgt. Bolsanaro gelte als der marktfreundlichere Kandidat, der bereits angekündigt habe, in Wirtschaftsfragen den Rat seines in Chicago ausgebildeten Ökonomen Paulo Guedes zu befolgen. "Falls Bolsanero neuer brasilianischer Präsident wird, rechnen wir mit einer Aufwertung des Real und einer Rallye am lokalen Anleihemarkt", sage Alejandro M. Cruz, Schwellenländer-Ökonom bei Standish, einer Boutique von BNY Mellon Asset Management North America.



Fernando Haddad habe dagegen viel Verständnis für die Gegner von Sparmaßnahmen und bereits signalisiert, dass er sich als Präsident für die Aufhebung der Ausgabenobergrenze aussprechen könnte. Sein Wahlsieg könnte sich negativ auf Investments in Brasilien auswirken, erwartet Cruz.



Douglas Reed ergänze: "Selbst wenn die neue Regierung bei der Haushaltssanierung vorsichtig vorgeht, sieht Brasilien Jahren harter fiskalischer Sparpolitik entgegen, was den Konsum belasten wird. Das Wirtschaftswachstum dürfte daher auf dem aktuellen sehr niedrigen Niveau verharren." (02.10.2018/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Brasilien wählt einen neuen Präsidenten, der nicht nur die politische, sondern auch die wirtschaftliche Zukunft des Landes in entscheidende Bahnen lenken könnte, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Vor dem ersten Wahlgang am 7. Oktober lägen Fernando Haddad von der linken PT-Partei, ein früherer Bürgermeister von Sao Paulo, und der rechtskonservative Jair Bolsanaro in den Umfragen vorn. Von diesen Kandidaten werde erwartet, dass sie beim zweiten Wahlgang am 28. Oktober zur Stichwahl antreten würden. Ciro Gomes, der die linke Mitte vertrete, scheine dagegen abgeschlagen.