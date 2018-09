Der 60-jährige Ciro Gomes, ein studierter Jurist, liege in den Umfragen mit 11 Prozent derzeit auf dem dritten Platz. Er blicke auf eine über 30-jährige politische Karriere zurück. Gomes plädiere gegen die Privatisierung des halbstaatlichen Erdölkonzerns Petrobras. Ausländische Investoren verschrecke Gomes zudem durch Aussagen, dass alle Ölfelder, die seit der Amtsenthebung der ehemaligen Staatspräsidentin Dilma Rousseff an das Ausland verkauft worden seien, enteignet würden.



Der 65-jährige Geraldo Alckmin mit Umfragewerten von 9 Prozent gelte als Favorit der Finanzmärkte, aber seine Umfragewerte seien noch zu tief. Der 65-jährige studierte Mediziner sei Mitgründer der sozialdemokratischen Partei und gelte als erfahrener und souveräner Politiker. Bis April 2018 habe er den bevölkerungsreichsten Bundesstaat São Paulo regiert, aus dem der Präsidentschaftskandidat auch stamme. Alckmin stehe für eine liberale Wirtschaftspolitik und Entbürokratisierung. Alckmin spreche eher Wähler mit höheren Einkommen und Großunternehmer an.



Marina Silva vereine in den Umfragen 4 Prozent Stimmen auf sich. Die 60-jährige studierte Historikerin sei dem linken Parteienspektrum zuzuordnen. Sie möchte die Umwelt, das von ihr hauptsächlich besetzte Thema, besser mit der Wirtschaft, einschließlich dem Agrobusiness, verbinden. Marina Silva sei im Zeitraum 2003 bis 2008 Umweltministerin gewesen und sei die einzige Frau im Feld der Spitzenkandidaten.



Das brasilianische Kandidatenfeld sei stark fragmentiert. Das mache die Analyse knapp drei Wochen vor der Wahl nicht einfach. Die beschriebenen fünf Kandidaten würden in der jüngsten Umfrage 67 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Kandidaten mit derzeit einstelligen Popularitätswerten könnten durchaus noch an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen und für Überraschungen beim Wahlausgang sorgen. Am Ende müsse ein Kandidat die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreichen, um neuer Präsident zu werden.



Knapp drei Wochen vor der Wahl sehe es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jair Bolsonaro und Fernando Haddad aus. Falls Bolsonaro gewinne, könnte dies positive Auswirkungen auf die brasilianische Währung, den Brasilianischen Real, und brasilianische Aktien haben. An der Seite von Bolsonaro stehe als Finanzberater der Investmentbanker Paulo Guedes. Dieser möchte staatliche Firmen privatisieren (z.B. Banco do Brasil und Petrobras) und damit die Staatsschulden reduzieren.



Fernando Haddad kandidiere für Brasiliens Arbeiterpartei als Präsidentschaftskandidat. Sollte der Linkspolitiker Haddad gewinnen, könnten der Brasilianische Real und brasilianische Aktien darunter leiden.



Am brasilianischen Finanzmarkt scheine allerdings auch schon einiges an potenziell negativen Entwicklungen eingepreist. Der Brasilianische Real habe gegenüber dem Euro in diesem Jahr bereits 18 Prozent seines Wertes verloren und der brasilianische Aktienmarkt notiere derzeit mit einem geschätzten Kurs/Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr von 11,3 bereits 30 Prozent unter dem im Oktober 2016 markierten Fünf-Jahres-Bewertungshoch von 16,1. Vor diesem Hintergrund würden die Experten auch eine brasilianische Erholungsrally nach dem Wahlausgang in Brasilien nicht ausschließen. (20.09.2018/ac/a/m)





