Börsenplätze Bossard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bossard-Aktie:

184,20 EUR -5,97% (07.03.2018, 09:51)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bossard-Aktie:

CHF 216,60 -4,24% (07.03.2018, 11:11)



ISIN Bossard-Aktie:

CH0238627142



WKN Bossard-Aktie:

A111WS



Ticker-Symbol Bossard-Aktie:

0B7



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bossard-Aktie:

BOSN



Kurzprofil Bossard Holding AG:



Die Bossard Gruppe (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.



Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.300 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 786,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (07.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bossard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bossard Holding AG (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN).Vorankündigung der Umsatzzahlen: Alle drei Regionen hätten ein starkes org. Wachstum verzeichnet und damit die Prognosen übertroffen. Amerika habe in GJ 2017 ein starkes Ergebnis verzeichnet, in Q4 sei vorübergehend eine Verlangsamung im Tesla-Geschäft erfolgt, aber Deere habe sich positiv entwickelt.Bossard habe seine EBIT-Marge erheblich verbessern können, angekurbelt durch alle drei Märkte. Die EBIT-Marge habe 38 BP hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben (VontE 12,7%), aber 105 BP über dem Vorjahresniveau und über dem Ind-Durchschnitt. Dieses Ergebnis sei hauptsächlich durch die Erfolge der gezielten Anlagen sowie der zunehmenden Produkt- und Dienstleistungspalette mit hohem Mehrwert angekurbelt worden. Der Reingewinn sei aussergewöhnlich hoch, teilweise wegen eines Einmalgewinns von CHF 4,5 Mio. durch den Verkauf eines Werks in Österreich in H1/2017. Die Steuerrate normalisiere sich endlich.Die vorgeschlagene Dividende von CHF 4,2 stehe den Konsenserwartungen von CHF 4,15 und den Analysten-Erwartungen von 3,8 gegenüber.Positive GJ 2018-Prognose, jedoch konservativ im Vergleich zu den Analysten- und den Konsensschätzungen: Bossard erwarte ein positives Wachstum, angekurbelt durch ein gutes makroökonomisches Umfeld und die Position von Bossard bezüglich wachsender Trends. Der GJ18-Umsatz könnte sich zwischen CHF 840 und 850 Mio. bewegen (VontE 864,7), was einem Wachstum von 7 bis 8% entspreche.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Bossard-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 250,00. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link