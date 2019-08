Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,75 EUR -0,41% (26.08.2019, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,77 EUR +2,04% (26.08.2019, 09:46)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Perfekter Start in die Fußball-Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund. Nach dem zweiten Spieltag stehe der BVB nach dem Auswärtssieg beim 1.FC Köln auf Platz 1 der Tabelle. Darüber hinaus gehe "Der Aktionär" davon aus, dass der BVB in der lukrativen Champions League in dieser Spielzeit weit kommen könnte. Hier winke das große Geld. Dank hoher Prämien und der immer weiter steigenden TV-Gelder seien hohe zweistellige Millionenbeträge möglich, die der BVB in der abgelaufenen Spielzeit leichtfertig verschenkt habe.Der BVB sei an der Börse derzeit rund 901 Mio. Euro wert. Im Vergleich zu Juventus Turin (Börsenwert 1,60 Mrd. Euro) oder Manchester United (Börsenwert 2,43 Mrd. Euro) sei das noch immer viel zu günstig.Aus technischer Sicht befinde sich die BVB-Aktie weiter im Aufwind. Das Papier habe die Widerstandsmarke von 9,71 Euro genommen. Damit sei der Weg bis 10,29 Euro frei. Werde auch diese Hürde genommen, habe das Papier Potenzial bis 12,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: